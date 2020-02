L’intervista che “smaschera” Meghan Markle: l’amica rivela la seconda gravidanza? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Meghan Markle di nuovo incinta? E il presunto divorzio da Harry? I nuovi rumors sui duchi di Sussex Circolano nuovi gossip sulla coppia più chiacchierata dell’anno; stiamo parlando di Meghan Markle e il principe Harry. Secondo un’amica dei due l’ex attrice statunitense sarebbe di nuovo incinta e, secondo un’esperta della Famiglia Reale, sarebbe anche in procinto di divorziare dal marito. L’amica di Meghan Markle è Misha Nonoo, la celebre stilista con la quale la duchessa di Sussex è in stretti rapporti dai tempi in cui recitava nella serie che l’ha resa famosa, Suits. Il rapporto tra le due è proseguito anche dopo il matrimonio con il principe Harry e prosegue persino ora che Meghan si è allontanata con il marito e il figlio Archie in Canada per vivere una vita più indipendente dalla Famiglia Reale. Misha Nonoo è incinta del primo figlio dal marito ... tpi

Linkiesta : @TeresaBellanova di @ItaliaViva è più che un’ipotesi da contrapporre al governatore uscente Michele #Emiliano. A Li… - RaiCultura : Oggi #27gennaio ricorre il #GiornoDellaMemoria. Piero #Terracina, sopravvissuto alla #Shoah, ribadisce il dovere m… - berlusconi : ???? La crisi irreversibile dei Cinquestelle è una delle evidenze di queste elezioni Regionali. ???? L’altra è la grand… -