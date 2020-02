L'impatto economico del Coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non è facile dare i numeri di un fenomeno che due settimane fa non sapevamo neanche esistesse, eppure la diffusione del Coronavirus 2019-nCoV non passerà senza traumi per l’economia cinese, asiatica e globale.Il primo impatto concreto che si può immaginare è come se Canada, USA, Messico, Australia, Europa e Russia fossero costretti a non partire e a non festeggiare nel periodo di Natale e Capodanno. Un piccolo, ma significativo, segmento dell’anno di consumi, spese e spostamenti viene seriamente compromesso. Io non sono grado di calcolarlo, ma le settimane che vanno dal 23 dicembre al 5 gennaio producono più di due cinquantaduesimi del PIL annuo dei Paesi culturalmente cristiani. Dobbiamo immaginare lo stesso anche per il capodanno lunare in Cina.Nel medio periodo certamente sentiremo il calo dei flussi turistici; nel 2018, secondo ... huffingtonpost

