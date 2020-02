«Liliana Segre in cerca di pubblicità»: “sospesa” da scuola la prof di Firenze per dichiarazioni contro la Senatrice (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sarà sospesa dall’incarico la professoressa di Firenze che aveva fatto scoppiare la polemica per le sue dichiarazioni agli studenti, in cui definiva Liliana Segre come una donna «in cerca di pubblicità». A dare la notizia è Arnolfo Gengaroli, il preside dell’istituto in cui insegna la donna, la scuola media Mazzanti. Il dirigente, oggi, 3 febbraio, andrà all’ufficio legale dell’ufficio scolastico regionale per istruire una pratica di “sospensione urgente”. La professoressa insegna in quella scuola da nove anni. «Adesso posso informalmente invitare la collega a non presentarsi a scuola e le ho inviato una email in merito – ha spiegato il preside Gengaroli a Repubblica – Ciò per motivi di opportunità, sia per le istituzioni, sia per lei stessa perché si troverebbe a operare in un contesto non sereno. Ma domani sarò all’ufficio ... open.online

matteorenzi : Una farfalla gialla per tenere viva la memoria di ciò che è stato l’olocausto, per rispondere alle bellissime parol… - caritas_milano : “C’è una bambina di cui non ricordo il nome che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra ai fili spinati. Ch… - Tg3web : Milano ricorda questa sera la deportazione degli ebrei partiti dalla stazione il 30 gennaio del 1944. Tra loro c'er… -