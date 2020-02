Liliana Segre al Parlamento europeo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Liliana Segre è stata ospite al Parlamento europeo al quale ha rivolto uno dei suoi elaborati discorsi, che è stato accolto con una standing ovation. Sono intervenuti anche David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e Ursula von der Leien, presidente della commissione. Il dibattito sulle responsabilità dell'Olocausto - condannato in modo unilaterale - si è riaperto. In occasione del settantacinquesimo anniversario della liberazione degli ebrei nel campo di Auschwitz/Birkenau (...) - Tribuna Libera / Parlamento europeo, Antisemitismo, Liliana Segre feedproxy.google

