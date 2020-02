L’ex ministro Fioramonti a TPI: “Senza ricerca si muore, ma in Italia esultiamo solo quando due ricercatrici precarie isolano il Coronavirus” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fioramonti: “Coronavirus isolato? In Italia ricerca precaria e senza fondi” “Sono preoccupato per il non-dibattito che ha fatto seguito al successo dei ricercatori dello Spallanzani”. In che senso? “Io ho fatto diversi tweet sul caso del Coronavirus per mettere l’accento su un punto decisivo”. Quale? “È uno scandalo, una piccola vergogna Italiana, il sistema che si è rivelato intorno a questa scoperta. Persone che lavorano senza certezze, con pochi fondi, dovendo fare salti mortali”. Tutto questo perché? “Perché la ricerca deve avere orizzonti temporali lunghi, deve crescere sulla sicurezza e sulla stabilità. Non solo la certezza dei fondi e degli istituti, intendo, ma anche quella delle persone che lavorano sui progetti. Il contrario di quello che accade in Italia. È proprio su questi temi che io ho deciso di rassegnare le mie dimissioni ... tpi

