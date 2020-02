L’Enoteca Continisio di Napoli presenta i nuovi oli Di Martino, plurisecolare azienda pugliese (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’Enoteca Continisio di Napoli ha ospitato la presentazione dei nuovi oli delle Aziende Agricole Di Martino. “La nostra – esordisce la proprietaria e produttrice Maria Francesca Di Martino – è l’ultima generazione di una realtà agricola familiare, che dal 1347 gestisce e coltiva oliveti”. Con 176 ettari coltivati, oltre alla realtà olivicola l’azienda si occupa anche di seminativi. La vera svolta è avvenuta nel 2015 con la realizzazione del frantoio aziendale, investendo sulla trasformazione esclusiva delle olive di proprietà. “Siamo nel Barese, vicino Corato, realtà nota per la regina delle olive, la Coratina – aggiunge Maria Francesca De Martino -; nel nostro frantoio per scelta personale non facciamo conto terzi, proprio perché vogliamo assicurare qualità e pulizia assoluta del prodotto che mettiamo sul mercato. Già prima lavoravamo puntando sulla qualità, ma dall’anno ... ildenaro

