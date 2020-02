Lega, Bossi: “Il nazionalismo ci ha fatto perdere in Emilia”. Salvini: “Padri nobili? Non esistono più. Sono i nostri milioni di elettori” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Mi lasci dire che con la linea nazionalista neanche in Emilia c’era da pensare di vincere“. A un anno dall’ultimo malore che lo ha costretto in ospedale, Umberto Bossi torna a parlare. E attacca di nuovo la metamorfosi della Lega guidata da Matteo Salvini, come già aveva fatto al congresso di dicembre. Questa volta lo fa commentando la sconfitta del centrodestra in Emilia Romagna. “Bonaccini è stato bravo ad agganciarsi per tempo al treno di Lombardia e Veneto, con il progetto del regionalismo differenziato. La Lega nazionalista invece gli ha concesso uno spazio che doveva essere il suo. Come non capire che il popolo emiliano vuole raggiungere il traguardo dell’autonomia, sul modello di Zaia e Fontana. Era la prima cosa da offrirgli. Altro che prima gli italiani, per quello basta e avanza la destra nazionalista. Ora spero sia chiaro: se trasferisci la Lega ... ilfattoquotidiano

