Lecce Torino, lite negli spogliatoi: Mazzarri al passo d’addio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Walter Mazzarri è sempre più vicino all’esonero: abolito il ritiro. Moreno Longo sempre favorito, ipotesi De Biasi e Donadoni Il 4-0 del Lecce al Toro (dopo lo 0-7 contro l’Atalanta) ha praticamente azzerato le possibilità di vedere Walter Mazzarri sulla panchina granata nel prossimo turno di campionato. Secondo quanto raccontato da ‘Tuttosport‘, Mazzarri non sarebbe nemmeno tornato a Torino sull’aereo con il resto della squadra. La motivazione ufficiale sarebbe una febbre, come affermato dal direttore generale Antonio Comi. Dopo il triplice fischio la dirigenza insieme ai giocatori avrebbe avuto un incontro piuttosto acceso con Mazzarri negli spogliatoi. Probabilmente quella del Via Del Mare è stata l’ultima definitiva rottura tra le parti prima della separazione, ormai scontata. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

OfficialUSLecce : #LecceTorino #SerieATIM È finita! Arriva la prima vittoria nel nostro Stadio! ?? il Tabellino ??… - OfficialUSLecce : #LecceTorino #SerieATIM 33’ st Gooooool del Lecce dal dischetto ritrova la gioia de gol Gianluca Lapadula! 4-0 per… - OfficialUSLecce : #LecceTorino #SerieATIM 19’ pt Gooooool del Lecce 2-0 per noi all’esordio in giallorosso Barak firma il raddoppio… -