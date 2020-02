Le “Sardine” campane al sostegno degli operai Whirpool (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Le sardine campane incontrano gli operai del sito Whirlpool di Napoli. E’ successo questo sabato, 1 febbraio, quando una delegazione delle “Sardine” ha raggiunto gli operai napoletani nella fabbrica di via Argine nel quartiere Ponticelli. “Una delegazione delle Sardine della Campania – si legge in una nota degli operai – è venuta in segno di solidarietà per conoscere da vicino e supportare tutti i lavoratori che da mesi lottano per difendere il loro lavoro, per salvaguardare il territorio dalla mano della criminalità in uno degli ultimi presidi di legalità e preservare il Paese facendo rispettare le leggi ed i tavoli Istituzionali”. Così il “movimento” nato in Emilia Romagna si appresta ad aprirsi sulle problematiche nazionali. L’incontro è servito per portare vicinanza agli operai di Napoli Est che da tempo lottano contro la chiusura ... anteprima24

