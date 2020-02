Le Regole del Delitto Perfetto 6 su Fox pronta al finale di metà stagione: cliffhanger inevitabile? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le Regole del Delitto Perfetto 6, su Fox il 5 febbraio con il finale di metà stagione, si appresta a lasciare il pubblico fino alla messa in onda degli episodi conclusivi, attesi ad aprile su ABC. La messa in onda del nono episodio negli Stati Uniti ha già svelato alcuni dei grandi segreti della stagione, chiudendo con nuovi e ancor più tormentosi interrogativi. Per chi segue la programmazione italiana, invece, le succose rivelazioni devono attendere ancora qualche giorno. Il punto di partenza sono gli eventi de Le Regole del Delitto Perfetto 6x08, in cui l'esame finale dei Keating 5 offre finalmente l'opportunità di far luce – momentaneamente? – sul destino di Annalise. E lo fa con un caso, quello di Biancaneve, che attraverso logica e deduzione porta i ragazzi a elaborare teorie via via più plausibili, fino a un parallelo davvero efficace da un punto di vista narrativo. Ma ... optimaitalia

