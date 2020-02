Le nuove attrazioni e tutti gli spettacoli 2020 a Disneyland (Di lunedì 3 febbraio 2020) È sempre tempo di un sorriso a Disneyland e per questo 2020 appena iniziato sono in programma moltissime attrazioni interessanti tutte da vivere e provare. Ecco le novità in arrivo. Mentre il mondo intero è stretto nella morsa della paura per il Coronavirus, c’è chi, fortunatamente, pensa a sorridere e a regalare gioia non appena … L'articolo Le nuove attrazioni e tutti gli spettacoli 2020 a Disneyland è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

nuove attrazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : nuove attrazioni