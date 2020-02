Le notti al microscopio delle ricercatrici che hanno isolato il cornavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Evitate i luoghi affollatiUtilizzate mascherineCoprite bocca e nasoPulite le superficiLavatevi spesso le maniEvitate lo sfregamento degli occhiEvitate il contatto direttoState a casaÈ un team per la maggior parte al femminile quello che ha isolato, fra i primi in Europa, il coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma. La loro scoperta permetterà di perfezionare le diagnosi e le cure e di creare in tempi più rapidi un vaccino. A guidare la squadra è Maria Capobianchi, 67enne nata a Procida, laureata in scienze biologiche e specializzata in microbiologia. È dal 2000 allo Spallanzani come capo del laboratorio di virologia. https://twitter.com/robersperanza/status/1224011341184294914 Con lei lavorano Concetta Castilletti, 56 anni, siciliana di Ragusa responsabile della Unità dei virus emergenti, specializzata in microbiologia e virologia, e la ricercatrice Francesca Colavita, 30enne di ... vanityfair

