L'Anpi e il convegno sulle foibe. Scoppia la polemica al Senato (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giuseppe Aloisi L'Anpi organizza un convegno sul fascismo e le foibe al Senato, ma la politica e le associazioni accusano: "Negazionismo" L'Anpi, per Donatella Schürzel, ha mosso un "attacco subdolo e negazionista" sul tema delle foibe. Il convegno organizzato dall'Associazione nazionale partigiani italiani presso la biblioteca del Senato, anche per il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ha un "chiaro obiettivo negazionista". Polemiche simili erano state sollevate anche lo scorso anno, con la stessa sigla organizzatrice protagonista. Ma non in relazione ad una conferenza come quella prevista per domani. La stessa che sembra avere tutti i crismi della ufficialità istituzionale. L'evento rischia di essere travolto da una vera e propria bufera mediatico-politica. La coalizione di centrodestra, che nel 2004 ha istituito per legge il Giorno del Ricordo, sta insorgendo. Ma ... ilgiornale

TV7Benevento : Foibe: Gasparri, 'no a convegno negazionista Anpi al Senato'... - incorreggibile : Stasera Italia facendo zapping gli ospiti mi hanno fatto pensare a...?????? ma cos’è un convegno di bocciofili dell’AN… -