Landi Renzo-Snam4Mobility - Una partnership per favorire la mobilità a gas in Italia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il gruppo Landi Renzo, società specializzata nella produzione di impianti a gas per auto e mezzi pesanti, e Snam4Mobility, branca dellazienda Snam operante nel settore dei trasporti a biometano, hanno avviato una collaborazione orientata a favorire la mobilità sostenibile a gas naturale compresso (Cng) in Italia.Il progetto. Liniziativa ha lo scopo di sensibilizzare gli utenti in relazione ai vantaggi, ambientali ed economici, che possono derivare dalla cosiddetta gas mobility. Nella fattispecie, le due società si occuperanno di individuare i modelli di auto ritenuti più idonei per incentivare la diffusione del Cng: il gruppo Landi si impegnerà quindi nella conversione all'alimentazione a gas naturale di queste vetture. Gli investimenti. Attualmente, le auto a gas in Italia sono circa un milione e possono usufruire di 1.380 stazioni di servizio dedicate. Snam4Mobility ha come ... quattroruote

TarabellAlberto : RT @MilanoFinanza: Landi Renzo e Snam4Mobility si alleano sulla mobilità sostenibile - ansa2030 : Snam: accordo con Landi Renzo per mobilità sostenibile. Utenti saranno sensibilizzati ad uso gas naturale e biometa… - MilanoFinanza : Landi Renzo e Snam4Mobility si alleano sulla mobilità sostenibile -