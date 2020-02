Lady Gaga non nasconde più il nuovo fidanzato: la prima foto social (Di martedì 4 febbraio 2020) Lady Gaga su Instagram mostra il suo nuovo fidanzato Michael Polansky Lady Gaga è innamorata e felice e non si nasconde più. Dopo i gossip delle ultime settimane la popstar è uscita allo scoperto su Instagram con il nuovo fidanzato. La relazione, iniziata lo scorso dicembre, è dunque ufficiale. E Lady Germanotta – avvistata di … L'articolo Lady Gaga non nasconde più il nuovo fidanzato: la prima foto social proviene da Gossip e Tv. gossipetv

LaScrivana : raga ma da quando Lady Gaga è fidanzata con Raoul Bova? - mykembromance : Raga il mio Twitter ha avuto un bug su questo post di Lady Gaga e sto VOLANDO - _minaerva : Sto per dire una cosa forte su lady gaga -