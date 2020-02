Lady Gaga e il nuovo fidanzato Michael Polansky, la foto della prima uscita pubblica (Di lunedì 3 febbraio 2020) I fan avevano a lungo ipotizzato una storia d'amore tra la 33enne premio Oscar e Bradley Cooper. Dopo il successo del film 'A star is born', i due si erano esibiti sul palco degli Oscar con un romantico duetto che aveva fatto sognare il pubblico. Ma la conferma di un loro ipotetico flirt non è mai arrivata anzi, Lady Gaga si è presentata al concerto pre-Super Bowl insieme alla sua nuova fiamma: si chiama Michael Polansky, imprenditore, ceo della compagnia di uno dei fondatori di Facebook. fanpage

zazoomnews : Lady Gaga non sta con Bradley Cooper ecco chi è il nuovo fidanzato della star - #Bradley #Cooper #nuovo #fidanzato - Cristina___1D : RT @mtvitalia: Tutte le star che hanno adorato la performance di JLo e Shakira all'#HalftimeShow del #SuperBowl2020 quanto te ???? https://t… - emmaishappiness : RT @louzajn: Gaia al serale. Martina che ormai ha preso il volo canta jessie j e lady gaga il pubblico in delirio per lei. Rudy e pettinell… -