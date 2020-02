La storia di Deborah, il successo di Fausto Leali e Wilson Pickett a Sanremo 1968 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una canzone con cui Fausto Leali si esibì sul palco dell'Ariston nel 1968, insieme a Wilson Pickett. "Deborah" è certamente tra i cavalli di battaglia di Fausto Leali e al Festival di Sanremo 2020 viene riproposto nel corso della serata cover da Michele Zarrillo, in duetto con lo stesso Fausto Leali. fanpage

Gender gap - la storia di Deborah : come la legge penalizza le ricercatrici (precarie) che hanno avuto figli : C’è qualcosa di peggio che essere ricercatori precari nelle Università italiane all’alba del 2020? Essere ricercatori precari di sesso femminile che hanno appena avuto un bambino. A raccontare a Open la discriminazione di genere che sta alla base del mondo della ricerca è Deborah Russo, presidentessa del comitato di Firenze di ArteD, l’Associazione nazionale dei Ricercatori a Tempo Determinato. ArteD è scesa in piazza ...

Deborah_Juve : La vita è così sei contenta che per una volta non giochiamo in 10 senza Matuidi einvece Sarri ben pensa di mettere… - Deborah_Juve : Ancora con sta storia che esiste una rivalità tra #JuveFiorentina. Ma potrà mai esistere una rivalità con gente che… -