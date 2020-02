La Russa sui social: «Per evitare il contagio da coronavirus fate il saluto romano» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Questa volta, la manina ha un nome. Si tratta di Alfonso, collaboratore di Ignazio La Russa, il senatore di Fratelli d’Italia che prima di pranzo si è reso protagonista, forse suo malgrado, di uno spiacevole episodio. Sulla sua pagina Facebook, infatti, ha postato questa frase: «Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, anti virus e anti microbi». LEGGI ANCHE > Ignazio La Russa non vedeva l’ora di dirlo: «Io non sono antifascista» Ignazio La Russa e la battuta sul coronavirus e il saluto romano La battuta non è passata inosservata e La Russa ha immediatamente rimosso il post (non prima che, in rete, sia stato screenshottato il commento). La battuta, infatti, sembrava inopportuna almeno per due motivi. Il primo è quello di aver rievocato un gesto identitario del periodo fascista, non propriamente adatto a una democrazia come ... giornalettismo

