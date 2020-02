La Russa, ‘Per evitare il contagio fate il saluto romano’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Russa, ‘Per evitare il contagio fate il saluto romano’. Il tweet (immediatamente rimosso) sul profilo del vicepresidente del Senato. Ignazio La Russa travolto dalle polemiche per un messaggio comparso su Twitter in cui invitava a fare il saluto romano per evitare di essere contagiati dal nuovo coronavirus della Cina. Una battuta evidentemente di cattivo gusto immediatamente rimossa dal profilo Twitter dello stesso vicepresidente del Senato. Che però non si è salvato dalle critiche. Fonte foto: https://www.facebook.com/Sen.LaRussa Coronavirus, ‘Per evitare il contagio fate il saluto romano’. Il tweet (immediatamente rimosso) sulla pagina di La Russa. “Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi“, recitava il tweet condiviso sulla pagina di La Russa, che ha poi chiesto al suo ... newsmondo

Mov5Stelle : Per fortuna l'idiozia ancora non è contagiosa. Ignazio Benito Maria La Russa, di Fratelli d'Italia, si fregia di e… - repubblica : Coronavirus, il tweet di La Russa (poi rimosso): 'Per evitare contagi usate il saluto romano' [aggiornamento delle… - Agenzia_Ansa : Gaffe di La Russa: 'Per evitare contagi, fate il saluto romano' #ANSA -