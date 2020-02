La risposta delle Sardine al tentativo di scissione del romano Ogongo: «Strumentalizzazione per scopi personali» (Di lunedì 3 febbraio 2020) È arrivata a stretto giro la risposta ufficiale, scritta di concerto dalle Sardine di Roma – escluso Stephen Ogongo, che ha tentato la scissione il pomeriggio di lunedì 3 febbraio -, e le Sardine bolognesi. Il gruppo centrale è accusato da Ogongo per l’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton e il famoso scatto della giornata a Fabrica che ha creato non poco imbarazzo tra gli attivisti. «È stato sbagliato, inopportuno – aveva detto Ogongo -. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane». Ecco il comunicato di risposta del gruppo ufficiale delle Sardine: «Arriva alle ore 18:25 circa il post di Ogongo in cui attacca i fondatori del movimento delle Sardine, ad insaputa di tutte le persone che hanno organizzato ... open.online

