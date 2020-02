La richiesta dei presidenti di regione della Lega: «Stop alle lezioni per i bambini che arrivano dalla Cina» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lo hanno chiesto al ministero dell’Istruzione, nonostante una circolare molto chiara che aveva come obiettivo proprio quello di dissipare i dubbi dei genitori e dei presidi degli istituti. I presidenti di regione di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia hanno chiesto di evitare che i bambini di ritorno dalla Cina, anche se in età della scuola dell’obbligo, rientrassero tra i banchi di scuola, a causa di presunti rischi di trasmissione del coronavirus. Una richiesta che, stando a quanto dichiarato dai governatori, non sarebbe volta a ghettizzare i minori, ma sarebbe in realtà in linea con le minime prescrizioni di sicurezza. LEGGI ANCHE > Il coronavirus sugli studenti cinesi: «Devono andare a scuola» Coronavirus, la lettera dei governatori della Lega In modo particolare, i governatori – tra cui Luca Zaia che si è fatto portavoce della ... giornalettismo

