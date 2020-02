La ricercatrice-eroina che ha isolato il coronavirus è una precaria da 1.500 euro al mese (circa) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Francesca Colavita, una delle ricercatrici che hanno isolato il coronavirus, lavora come precaria a 1.500 euro al mese circa. L’appello alle autorità: “L’Italia deve dare dignità ai ricercatori”. L’Italia ha reagito con prontezza all’emergenza sanitaria legata al coronavirus riuscendo ad isolarlo. L’impresa, che ribadisce l’efficienza del nostro sistema sanitario, porta la firma, tra le altre, di Francesca Colavita, una ricercatrice trentenne che nel nostro paese deve fare i conti con una vita da precaria da 1.500 euro al mese. Il coronavirus costringe a riflettere su un’altra ‘tragedia’ italiana: i pochi fondi investiti per la ricerca Ebbene sì, una delle ragazze che hanno permesso di isolare il coronavirus vive in questa situazione paradossale. Il team di lavoro, così come tutto il sistema sanitario, ha ... newsmondo

