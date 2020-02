La ricercatrice che ha isolato il coronavirus: “Io, precaria da 1500 euro al mese” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Francesca Colavita è una ricercatrice precaria del team al femminile che ha isolato il coronavirus all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Grazie al suo apporto, l’Italia è il primo Paese europeo ad aver isolato il virus per poterlo studiare al meglio e per intervenire in modo opportuno. Il ministro Roberto Speranza aveva annunciato nel pomeriggio di domenica 2 febbraio il traguardo raggiunto dal team dello Spallanzani. Francesca, invece, ha rivelato di aver svolto soltanto il suo lavoro. coronavirus, la ricercatrice precaria Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita, Concetta Castilletti: sono loro gli esperti che hanno isolato il virus cinese. Nel pomeriggio del 2 febbraio, infatti, l’Italia è diventata il primo paese europeo ad aver isolato il coronavirus. Francesca Colavita, una ricercatrice molisana di 31 anni, precaria, è stata intervistata da Repubblica ... notizie

