La paura dell'effetto farfalla del Coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Crollo delle borse di Shanghai e Shenzhen, 420 miliardi di capitalizzazione in fumo, brusco calo della domanda di petrolio e conseguente taglio della produzione, ribasso dell’indice Pmi manifatturiero al di sotto delle attese. E poi altri effetti per ora solo stimabili ma che secondo gli analisti finanziari quasi certamente supereranno quelli della Sars nel 2003, quando vennero bruciati all’incirca 40 miliardi dollari. Sono le conseguenze non tanto del Coronavirus quanto della paura, e spesso psicosi, scatenata dall’epidemia che minaccia la popolazione cinese, e in misura minore il resto del mondo. Per ora, perché l’economia mondiale teme l’impatto economico. Secondo il Wall Street Journal nel primo trimestre il Pil cinese dovrebbe rallentare dell′1% e quello Usa, secondo Goldman Sachs, dello 0,4-0,5%.I primi dati che arrivano ... huffingtonpost

