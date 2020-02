La nuova Lega di Salvini non piace al Senatur. Bossi: “Ha tolto la parola al Nord. Altro che prima gli italiani. Il nazionalismo fa perdere voti” (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Al Senato mi hanno chiesto di quale partito ero membro e io gli ho risposto che sono della Lega Nord. Ma la sigla non era prevista, a insistere sarei finito nel gruppo misto. Allora ho aderito al gruppo Lega per Salvini premier, per forza di cose. Ma una tessera nazionalista mica fa per me. Ci sono tanti militanti che non approverebbero. Molti sono già andati via, attirati dal movimento Grande Nord di Roberto Bernardelli. Sbagliano prospettiva. Soffrono perché la Lega ha tolto la parola al Nord. Ma non è finito il mondo. Un recupero è possibile”. E’ quanto afferma, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, Umberto Bossi. “Evidentemente – aggiunge il Senatur – anche cambiando leadership. Ma io ho fiducia che, essendo mutata la situazione, anche le persone possano correggersi e cambiare. Con la linea nazionalista neanche in Emilia c’era ... lanotiziagiornale

