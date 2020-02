La Moviola del CorSport: Pasqua tratto in inganno dalla “furbata” di Calvarese al Var (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna analizza l’arbitraggio di Pasqua, ieri, in Juventus-Fiorentina. Scrive che a favorire l’errore del direttore di gara sia stato “un mezzuccio” di Calvarese al Var. L’episodio controverso è naturalmente quello del secondo rigore concesso alla Juventus, che tanto ha fatto infuriare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Bentancur entra in area e trova Ceccherini che lo ostacola allargando il braccio sinistro. “Ricorda, a grandi linee, lo stesso intervento di Oliva su Young di domenica scorsa”. Lo juventino, continua Pinna, “non fa nulla per rimanere in piedi. Rigore? Siamo al limite, percentuali sul filo (55%-45%, come la girate fate bene), sicuramente – per i dettami di Rizzoli (che poi questi siano discutibili, è capitolo a parte…) – mai da OFR. Essendo un fallo di contatto ... ilnapolista

