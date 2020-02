La lezione del derby: il calcio è sempre al sicuro tra i veri tifosi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sono le 20.04 quando Oreste Vigorito entra in campo. Manca poco meno di un’ora all’inizio del derby, lo stadio non è ancora affollato. Saluta la curva dei tifosi beneventani, poi si rivolge a tribuna e distinti. E’ tuttavia la curva nord, con precisione il settore ospiti, a coglierlo di sorpresa. Un lungo applauso, a cui fa seguito un coro contro il suo ‘collega‘ Claudio Lotito, patron della Salernitana inviso a gran parte della tifoseria granata. “Vogliamo un presidente che ci porti in serie A“, cantano i supporter del cavalluccio marino. A Vigorito un sorriso finisce per scappare, ma nulla più. Al termine della gara, ai colleghi di Salerno, escluderà tassativamente un amore sportivo, parallelo o alternativo che sia, differente da quello che nutre per Benevento. Vigorito resta al suo posto, ... anteprima24

