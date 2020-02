La Lega sfiducia il sindaco: amministrazione al capolinea? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Sono tre i consiglieri della Lega che hanno sfiduciato il primo cittadino, Luigi Petrella, con la sottoscrizione di un documento redatto dall’opposizione. Si tratta di Cristina D’Ausilio, Giuseppe Daria e Antonio Luise, i quali hanno denunciato lo stato di paralisi amministrativa che da nove mesi attanaglia la città. “Non potevamo non condividere un documento che evidenzia tutte le preoccupazioni e le innumerevoli criticità rispetto alla devastante situazione nella quale versa la nostra città in ogni settore municipale – hanno spiegato i tre consiglieri del Carroccio. Abbiamo sempre ‘predicato’ di non fare ragionamenti basati sulle poltrone o sui posti in giunta e, adesso, iniziamo anche a ‘praticare’ questo comportamento esclusivamente ispirato dal voler prendere, in modo netto ed inequivocabile, le ... anteprima24

