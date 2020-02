La guerra è finita, ultima puntata. Andrea Bosca: “Ho rischiato la morte” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Anticipazioni La guerra è finita, ultima puntata. L’attore di Stefano Dell’Ara: “Sul set ho rischiato di morire” Andrà in onda oggi, lunedì 3 febbraio 2020, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata della fiction La guerra è finita, con Andrea Bosca tra i protagonisti, che interpreta il ruolo di Stefano Dell’Ara. E proprio l’attore ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia, con la quale ha raccontato: Per girare La guerra è finita ho rischiato la vita: un tifone sul set ha travolto ogni cosa e io sono salvo per miracolo! “Me la sono vista veramente brutta” ha poi aggiunto, continuando: “Sono stati momenti davvero terribili, ma per fortuna sia io che i miei colleghi siamo riusciti a metterci in salvo”. La guerra è finita, anticipazioni ultima puntata. ... lanostratv

chetempochefa : 'Come dice Primo Levi: 'capire è impossibile, ma conoscere è necessario'. Se non si studia la storia i ragazzi pens… - teatrolafenice : La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbarie a cui condusse l’abisso dell’odio. «Capire… - RaiDue : 'Io il 27 di Gennaio non so su quale strada polacca o tedesca fossi [...] il 27 di Gennaio la guerra era in pieno.… -