La guerra è finita: trama, cast e anticipazioni stasera 3 febbraio 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) La guerra è finita: trama, cast e anticipazioni stasera 3 febbraio 2020 È giunto il momento di salutare i coraggiosi protagonisti de La guerra è finita. La fortunata serie televisiva, in onda oggi 3 febbraio 2020 alle 21:20 su Rai 1, approda al suo ultimo appuntamento con tante sorprese, colpi di scena e inaspettate rivelazioni. Segui Termometro Politico su Google News La voglia di ricominciare, crescere, costruire qualcosa di nuovo, questi sono i sentimenti che animano i sopravvissuti all’Olocausto in bilico tra il desiderio di tornare alla normalità ed un passato doloroso e difficile da accettare. Ma cosa ha in serbo per noi La guerra è finita? La guerra è finita: trama e anticipazioni stasera 3 febbraio 2020 Nell’ultima puntata de La guerra è finita viene svelata la vera identità di Mattia grazie alle indagini di Davide che già da tempo nutriva forti ... termometropolitico

chetempochefa : 'Come dice Primo Levi: 'capire è impossibile, ma conoscere è necessario'. Se non si studia la storia i ragazzi pens… - teatrolafenice : La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbarie a cui condusse l’abisso dell’odio. «Capire… - RaiDue : 'Io il 27 di Gennaio non so su quale strada polacca o tedesca fossi [...] il 27 di Gennaio la guerra era in pieno.… -