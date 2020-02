La Guerra è Finita quarta puntata: trama e anticipazioni 3 febbraio 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) LA Guerra È Finita quarta puntata. Lunedì 3 febbraio 2020 torna su Rai 1 la nuova fiction con protagonisti Michele Riondino e Isabella Ragonese. Ecco di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Guerra è Finita quarta puntata: trama e anticipazioni 3 febbraio 2020 Gabriel arriva appena in tempo: Sara ha la pistola in mano e sta per ammazzare il ras, ma la convince a non farlo. Alla Tenuta, intanto, Mattia rifiuta la proposta di un suo cugino di partire insieme per andare a lavorare nelle miniere del Belgio; Stefano litiga con Ben e Giulia, che hanno accolto altri ragazzi; Gabriel e Sara, che leggono un libro vicinissimi l’uno all’altra, si baciano. La Guerra è Finita streaming La serie tv La Guerra è Finita streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. ... cubemagazine

chetempochefa : 'Come dice Primo Levi: 'capire è impossibile, ma conoscere è necessario'. Se non si studia la storia i ragazzi pens… - teatrolafenice : La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbarie a cui condusse l’abisso dell’odio. «Capire… - RaiDue : 'Io il 27 di Gennaio non so su quale strada polacca o tedesca fossi [...] il 27 di Gennaio la guerra era in pieno.… -