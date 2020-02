La guerra è finita: le anticipazioni della quarta e ultima puntata stasera su Rai 1 (Di lunedì 3 febbraio 2020) La guerra è finita: le anticipazioni della quarta e ultima puntata stasera su Rai 1 Quarto e ultimo appuntamento questa sera, 3 febbraio 2020, su Rai 1 con La guerra è finita. La fiction con Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco ambientata nell’Italia post Liberazione, è infatti giunta all’ultima puntata. Nel precedente episodio abbiamo visto Davide indagare su Mattia, insospettito del fatto che il giovane facesse parte di un piccolo gruppo di criminali. Giulia e Stefano si sono avvicinati sempre di più, con lei che deve all’avvocato il posticipo dello sfratto. Nel frattempo l’ex ingegnere è andato avanti con la ricerca del figlio mentre Gabriel, invece, ha invitato Sara, seppur senza intenzione di farlo, a usare la pistola di Davide per vendicarsi del ras di quartiere che aveva denunciato la sua famiglia alle SS. Ma cosa succede in questa quarta ... tpi

