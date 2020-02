‘La guerra è finita 2’ si farà? Cosa sappiamo della seconda stagione (Di lunedì 3 febbraio 2020) 'La guerra è finita' saluta il pubblico di Rai1. La miniserie in quattro puntate, infatti, è giunta al termine. Ma si farà la seconda stagione? La fiction sembra essere stata progettata per raccontare una storia ben precisa. È ispirata, infatti, alla vicenda dei bambini di Selvino. Tuttavia, alcuni fattori come il successo negli ascolti e la storia dei giovani protagonisti, potrebbero prestarsi alla creazione di nuovi episodi. fanpage

