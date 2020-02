La Guerra è Finita 2 ci sarà? Il finale della prima stagione oggi su Rai1: anticipazioni 3 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Guerra è Finita 2 ci sarà oppure no? Questo è quello che si sta chiedendo il pubblico che in questi giorni ha avuto modo di seguire le peripezie del personaggio di Michele Riondino diretto da Michele Soavi. Il risultato è stato più che promosso tanto che adesso chiede un seguito una seconda stagione, ma, a quanto pare, potrebbe essere destinato alla delusione più totale. La fiction è nata come una mini serie e per questo destinata alla messa in onda di questa prima e unica stagione. Alla luce dei risultati ottenuti e della voglia del pubblico di vederne e saperne di più, però, tutto potrebbe cambiare. Purtroppo in passato abbiamo assistito al successo di alcune fiction che, però, non sono ugualmente tornate in onda perché progetti fatti e finiti sin dalle origini, sarà così anche per La Guerra è Finita 2? Gli ascolti sicuramente spingono verso un possibile rinnovo ma a questo si ... optimaitalia

