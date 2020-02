La Gregoraci accusa Savino, la replica: “Non l’ho mai voluta in L’altro Festival” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le polemiche non si fermano solo al Festival di Sanremo. Ad un solo giorno dall’inizio della gara canora, i battibecchi si sono riversati anche su L’altro Festival, una sorta di programma alter ego della classica competizione dell’Ariston. A condurlo Nicola Savino, che in questi giorni si è dovuto difendere dalle accuse di Elisabetta Gregoraci. Savino:“Non ho mai voluto la Gregoraci nel cast” Savino ha rilasciato un’intervista in cui spiega e difende la sua posizione. La Gregoraci, infatti, l’avrebbe accusato di non averla voluta alla conduzione de L’altro Festival perché suo marito Flavio Briatore sarebbe “di destra”. Al Messaggero, invece, Nicola ha tenuto a precisare che in realtà non aveva mai nemmeno preso in considerazione l’idea di inserirla nel cast. Per questo, le ha immediatamente telefonato per avere chiarimenti. “l’ho subito chiamata e in mezz’ora le ho ... thesocialpost

Gregoraci accusa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gregoraci accusa