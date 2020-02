La gaffe di Trump sui vincitori del Super Bowl (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per gli americani è l’appuntamento più importante della stagione sportiva. Atteso da sportivi, pubblicitari e appassionati, il Super Bowl è da sempre un fenomeno capace ci incollare letteralmente una nazione davanti agli schermi televisivi. Non è un mistero quindi che il Presidente degli Stati Uniti si esprima sul tema più popolare del momento. Meno scontato è che faccia una gaffe globale confondendo di fatto una città con uno stato. Eppure è quello che è successo ieri con Donald Trump, quando il presidente ha deciso di twittare sull’esito del match che ha visto trionfare i Kansas City Chiefs dopo ben 50 anni, una vittoria frutto di una bella e insperata rimonta contro i San Francisco 49ers, uno dei team storici dell’NFL. E l’errore non è da poco. Lmao. Here’s the first tweet he put out before he realized Kansas City is in Missouri, not Kansas. ... giornalettismo

