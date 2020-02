La fotocamera dei Samsung Galaxy S20 promette faville, ma che prezzo per lo Z Flip! (Di lunedì 3 febbraio 2020) La fotocamera dei Samsung Galaxy S20 monterà la funzione Quick Take per scattare 3 foto contemporaneamente, mentre lo Z Flip è atteso a 1599 euro L'articolo La fotocamera dei Samsung Galaxy S20 promette faville, ma che prezzo per lo Z Flip! proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

celynsshwi : torno a casa e cerco la fotocamera vecchia dei miei... in un modo o nell'altro la faccio funzionare. - chrryflwr : @fromhelle meno male, che tra l’altro con quella fotocamera il rischio dei graffi è tanto + gli iphone si rompono veramente con niente - Filippo__Rizzo : Il coronavirus potrebbe influenzare la produzione dei prossimi iPhone, infatti i nuovi modelli oltre ad avere una f… -