La figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony, Emme, ha stupito tutti con la sua voce al Super Bowl (video) (Di lunedì 3 febbraio 2020) La vera sorpresa della serata, al di là di ogni effetto speciale, è stata lei: Emme Maribel Muñiz, la figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony, ha dimostrato di essere sulla buona strada per seguire le orme dei genitori, esibendosi sul palco del Super Bowl di domenica 2 febbraio a soli 11 anni. La figlia preadolescente della Lopez, nata dal matrimonio con il cantautore Marc Anthony nel 2008, ha impressionato tutti con le sue doti vocali unendosi alla madre per cantare una delle sue più grandi hit in una versione a cappella, prima di lasciarle la scena: apparsa sul palco insieme ad un coro di bambine tutte vestite di bianco con la bandiera americana cucita sulle magliette, Emme ha intonato l'incipit di Let's Get Loud e ha accolto la madre sul palco, avvolta in una enorme bandiera di piume. L'esibizione con mamma JLo Le due hanno realizzato un breve mash-up di Let's Get Loud e ... optimaitalia

