Katia Ricciarelli e la passione per l’azzardo: “Amo il brivido” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Katia Ricciarelli prova passione per il gioco d’azzardo: in diverse interviste la cantante lirica ha ammesso l’interesse nei confronti del gioco Lo sapevate che Katia Ricciarelli ha una passione segreta? Anche la ex moglie di Pippo Baudo ama giocare e guai a definirlo vizio! Domenica 2 febbraio la celebre cantante lirica sarà nuovamente ospite di Mara Venier nel suo Domenica In. Per scoprire quali argomenti tratteranno in studio bisognerà naturalmente sintonizzarsi su Rai Uno, di certo tra le maggiori curiosità riguardanti Katia Ricciarelli c’è il richiamo delle slot machine. La vincita migliore In diverse occasioni è stata sorpresa a giocarci in vari casinò italiani e non. Eppure, lei rifiuta di essere definita ludopatica. Anzi, diversamente da quanto spesso capita, l’artista sa tenere a freno questa sua passione. È in grado di farne senza a lungo, pure parecchi mesi, come dichiarato ... kontrokultura

