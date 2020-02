Kate Middleton ricicla l’abito di otto anni fa per i Bafta Awards, le foto a confronto lasciano di stucco (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un abito riciclato per Kate Middleton non è mai una novità ma se indossa un vestito di ben otto anni fa apparendo ancora più bella del passato, lo stupore è spontaneo e reale (foto). Per i Bafta Awards per seguire le richieste dell’organizzazione degli Oscar britannici era necessario un dress code a impatto zero, outfit che fossero green, ecosostenibili, riciclati, sostenibili o affittati e Kate ha tirato fuori dal suo armadio un abito già indossato ma quando non era ancora mamma. Dopo tre gravidanze lo stesso vestito di Alexander McQueen del 2012 indossato in occasione della visita in Malesia le sta un incanto, anzi oggi la duchessa lo indossa anche con più eleganza. Stesso peso? Sembra che la Middleton sia addirittura più magra e questo non piace a tutti ma non c’è dubbio che sia molto bella e che quel vestito bianco con ricami oro le stia un incanto. Corpino con scollo a V stretto ... ultimenotizieflash

