Kate Middleton porta l'eleganza regale ai Bafta con un abito bianco e oro (riciclato) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quando Kate entra in scena, non ce n’è per nessuno. La duchessa di Cambridge ha fatto il suo ingresso trionfale sul red carpet londinese dei Bafta Awards, gli Oscar inglesi. Ancora una volta la moglie di William si è presentata impeccabile, elegante e regale, con un abito riciclato. Il vestito lungo, bianco e oro, firmato Alexander McQueen l’ha illuminata mentre passeggiava al fianco del marito, in smoking nero. Non è la prima volta che Kate viene ammirata in quest’abito: già nel 2012 la duchessa lo aveva scelto per il suo viaggio ufficiale in Malesia. L’eleganza di Kate compete con quella delle dive di Hollywood che sfilano sullo stesso red carpet. Il suo sorriso radioso sembra relegare a un ricordo lontano le ultime vicissitudini di corte: la Magxit e la presunta crisi coniugale con il suo principe. huffingtonpost

