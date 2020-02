Julia Roberts imbarazzante: svelato il segreto che ha sconvolto il mondo [FOTO] (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una grande star internazionale, un’attrice talentuosa e di altissimo livello. Come tutte le stelle del cinema, anche Julia nasconde dei segretucci… “Sono una star, ma anche io…” Inutile a dirsi quanto sia bella e apprezzata. Tuttavia, anche Julia ha un segreto di cui nessuno parla, ma che quando è stato rivelato ha sconvolto il web… Julia mangia patatine fritte a dismisura! Un vizio che, una con un fisico come il suo, non si direbbe. Roberts divora patatine a pranzo e a cena! L'articolo Julia Roberts imbarazzante: svelato il segreto che ha sconvolto il mondo FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

