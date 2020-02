Joaquin Phoneix ha accusato i Bafta di essere razzisti mentre riceveva il premio come come miglior attore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Joaquin Phoenix è sicuramente un personaggio un po’ particolare, oltre che un attore straordinario. L’interprete di Joker ha vinto il Bafta Awards come miglior attore, e ha deciso di sfruttare l’attenzione su di lui per parlare di un problema molto serio e «sistemico» del mondo del cinema contemporaneo, ovvero il razzismo. Joaquin Phoneix ha accusato i Bafta di essere razzisti mentre riceveva il premio come come miglior attore LEGGI ANCHE> Joaquin Phoenix arrestato a Washington durante una manifestazione per il clima VIDEO Prima di andare alla cerimonia dei Bafta Award, considerati gli “Oscar britannici” del mondo del cinema, Joaquin Phoenix era in felpa per le strade di Londra a manifestare con con Animal Equality. Cambio di outfit, indossa lo stesso e unico abito che ha deciso di utilizzare per la award season, e si avvia verso il Royal Albert ... giornalettismo

Joaquin Phoneix Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Joaquin Phoneix