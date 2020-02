Jennifer Lopez e Shakira, tutti pazzi per loro al Super Bowl - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Elisabetta Esposito Jennifer Lopez e Shakira si sono esibite al Super Bowl 2020: un omaggio anche ai tifosi di football ispanici, nati e cresciuti negli Stati Uniti L’esibizione di Jennifer Lopez e Shakira al Super Bowl 2020 è stata sexy ed entusiasmante. Come riporta la Bbc, gli organizzatori hanno voluto colpire l’immaginario collettivo dei tifosi latini, portando sul palco per lo spettacolo dell’intervallo due artiste, la prima portoricana e la seconda colombiana - tra l’altro in scena nel giorno del suo compleanno numero 43. “Mostriamo al mondo cosa possono fare due bambine latine”, ha scritto Lopez su Instagram, a corredo di uno scatto che la ritrae con la collega, strette in un abbraccio molto affettuoso. Shakira e JLo hanno cantato un medley di 20 brani in soli 12 minuti, ballando, facendo la pole dance e suonando anche la batteria. Si ritiene che le due cantanti ... ilgiornale

