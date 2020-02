Jennifer Lopez e la figlia: il duetto scatenato infiamma lo show (Di lunedì 3 febbraio 2020) Emme Mirabel è la figlia di Jennifer Lopez e del suo ex marito Marc Anthony. Una ragazza di undici anni che ha dimostrato con successo di avere stoffa nel mondo della musica. L’esibizione ha letteralmente infuocato il pubblico: il palco del ‘Super Bowl 2020’ ha accolto la scatenata esibizione di Emme insieme alla Lopez. “Tale madre, tale figlia”. Uno dei detti forse più appropriati che possono perfettamente descrivere le loro qualità artistiche messe insieme. E con la vulcanica Shakira, la performance dell’insolito trio è stata decisamente esplosiva. Emme, una piccola grande star La figlia undicenne dell’artista Jennifer Lopez e del cantante e attore Marc Anthony si è esibita per la prima volta su un palco d’eccezione. In occasione dell’esibizione di JLo insieme alla collega Shakira all’Halftime del Super Bowl 2020, la famosa ... velvetgossip

