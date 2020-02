Ivan Gonzalez sbugiardato dalla macchina della verità: ha mentito su Paola Caruso (VIDEO) (Di lunedì 3 febbraio 2020) In uno degli ultimi blocchi del programma Live, Non è la D’Urso di ieri sera Ivan Gonzalez si è sottoposto alla macchina della verità. Lo spagnolo ha deciso di accettare questo test per sbugiardare Paola Caruso e tutte le dichiarazioni rilasciate precedentemente dalla showgirl contro di lui. Tuttavia, l’esito dello strumento adoperato spesso da Barbara D’Urso non ha dato i risultati sperati per l’ex gieffino. Tutte le sue risposte sono, infatti, risultate completamente false. Ecco nel dettaglio cosa gli è stato chiesto. Ivan Gonzalez accetta la macchina della verità Paola Caruso si è scagliata duramente contro lo spagnolo accusandolo di averla sedotta e usata solo per entrare nel mondo della televisione. L’ex concorrente del GF VIP, però, si è difeso smentendo categoricamente di aver avuto un flirt con la fanciulla cercando in tutti i modi di metterla in ... kontrokultura

