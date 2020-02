Italia Viva, Pagano: “In Campania si riparta da De Luca” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La voce è affaticata, ma l’animo è battagliero. Graziella Pagano è stata nominata da poche ore coordinatrice di Italia Viva a Napoli. “Avevo dato la mia disponibilità ma senza pressare nessuno – racconta al telefono la quattro volte senatrice Pd -. Poi all’ Assemblea nazionale il deputato Ettore Rosato mi si è avvicinato e ha detto ‘Tutto bene, molto bene’. Poco dopo l’annuncio. Gli ultimi due giorni sono stati intensi, ma oggi sono già a lavoro”. Prime mosse da coordinatrice di Italia Viva? “Strutturare meglio il partito sul territorio è prioritario. Già questa settimana riunirò tutti i comitati civici per un’assembla e metterci subito a lavoro”. Intanto ieri si sono riuniti i Cinque Stelle: il 90% ha votato contro l’accordo con il Pd alle regionali. Italia Viva in Campania come si presenterà all’appuntamento? “Sicuramente ... anteprima24

