Italia Si, Marco Liorni raddoppia con Sanremo: “Andiamo in onda alle 14” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Marco Liorni annuncia l’allungamento di Italia Si, puntata speciale da Sanremo: “Andremo in onda a partire dalle 14” Anche quest’anno Italia Si, per seguire da vicino i preparativi per la finale del Festival di Sanremo, sabato prossimo lascerà il suo studio romano della sede Rai di via Teulada (lo stesso de La vita in diretta), per spostarsi nella città dei fiori, andando in onda dalla medesima location dalla quale a partire da oggi Alberto Matano e Lorella Cuccarini condurranno La vita in diretta. Ad annunciarlo è stato il padrone di casa Marco Liorni al termine della puntata andata in onda l’altro ieri, sabato 1 febbraio 2020. Salutando e ringraziando il pubblico per aver seguito Italia Si, Marco Liorni ha infatti dichiarato: Sabato prossimo andremo in onda da Sanremo e inizieremo già alle 14.00! Italia Si, puntata da Sanremo. Marco Liorni va in onda con ... lanostratv

