Italia prima al Mondo a isolare il nuovo coronavirus? Hanno sequenziato il suo «Dna»? No (Di lunedì 3 febbraio 2020) Secondo il ministro della Salute Speranza, saremmo «tra i primi al Mondo a isolare il virus». Ci riferiamo ovviamente al 2019-nCov, il nuovo coronavirus venuto dalla Cina. Diverse testate nazionali Hanno rilanciato l’annuncio, frutto del lavoro di un team, dell’Ospedale Spallanzani di Roma. Ma in alcuni titoli diventiamo «primi al Mondo» a raggiungere questo traguardo, oppure «primi in Europa». Eppure, nell’Unione europea ci aveva già pensato l’Istituto Pasteur, in Francia. Perché non possiamo essere i primi Se prendessimo per corretto il titolo di Euronews: «A hospital in Rome announced on Sunday that it has isolated the DNA sequence of the coronavirus», effettivamente il nostro paese sarebbe davvero il primo al Mondo; se non fosse che il novel-CoV è un virus a Rna. Del resto, come spiegavamo già affrontando le tesi complottiste sul nuovo coronavirus, il genoma era ... open.online

