Isolamento del coronavirus in Italia: un “passo essenziale” anche per sviluppare un vaccino (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Dall’avere a disposizione il primo materiale da studiare, al momento in cui sarà disponibile un vaccino” utilizzabile contro il nuovo coronavirus, “passa del tempo e non è detto che questo succeda prima che la fase epidemica sia risolta. Se lo sviluppo avverrà in collaborazione con i centri di ricerca cinesi non lo sappiamo, vediamo cosa ci viene proposto“: lo ha dichiarato oggi Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell’Inmi Spallanzani di Roma, che ha incontrato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e l’ambasciatore cinese in Italia S.E Li Junhua nella sede della Regione, insieme alle altre due ricercatrici che hanno isolato il coronavirus in Italia. “L’Isolamento del virus – ha proseguito Capobianchi – è un passo essenziale per averlo, per studiarlo e per poter perfezionare i ... meteoweb.eu

PaoloGentiloni : Orgoglioso per il contributo della ricerca italiana all’isolamento del #Coronavirus #Spallanzani - nzingaretti : Dopo l'isolamento allo Spallanzani del #coronavirus rilanciamo la nostra proposta del Piano per l'Italia: l'aumento… - BrunoVespa : Orgoglio femminile italiano per l’isolamento del #coronavirusitalIa allo #Spallanzani . Abbiamo magnifici scienziat… -